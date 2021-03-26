В Украине зарегистрировали первый дженерик от коронавируса. Препарат не только устраняет клинические проявления Covid-19, но влияет на патогенез вируса в организме человека.

Соответствующий приказ обнародован на официальном сайте Минздрава Украины.

Дженерик - это лекарственное средство, которое содержит активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией-первоначальным разработчиком лекарства.

Министерство здравоохранения зарегистрировало украинский дженерик японского противовирусного лекарственного средства "Авиган" - "Фавипиравир-Микрохим" производства компании "Микрохим" в г. Рубежное Луганской области.

Ранее "Фавипиравир-Микрохим" прошел контрольные исследования в уполномоченной лаборатории на базе Государственного экспертного центра при Министерстве здравоохранения Украины, и клинические исследования биоэквивалентности. Что свидетельствует о то, что воссозданный препарат соответствует всем стандартам и протоколам, которые установил Минздрав.

В сентябре 2020 года японская компания Fujifilm Toyama Chemical провела клинические исследования, которые доказали эффективность использования препарата для лечения болезни, которую вызывает коронавирус. В числе прочего обнаружили, что препарат влияет на патогенез коронавируса в организме человека.

В апреле того же года оригинальный препарат был внесен в перечень лекарств для предотвращения распространения Covid-19 в Украине. После чего его внесли в отечественный протокол лечения болезни, которую вызвал Covid-19. Оригинальный препарат незарегистрирован в Украине, так что купить его на территории страны невозможно.

Напомним, AstraZeneca разработала вакцину от коронавируса в виде назального спрея.

Также сообщалось, что ученые разработали сервис, оценивающий состояние легких при коронавирусе за 10 минут.