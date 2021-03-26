Ученые из Базельского университета Швейцарии установили: дешевое вино кажется людям вкуснее, если им говорят, что оно дорогое.

Результаты наблюдений исследователей опубликованы в журнале "Food Quality and Preference" ("Качество еды и предпочтения").

Сотрудники университета провели эксперимент во время одного из публичных мероприятий, которое посетили 140 человек. Во время дегустации людям предлагали попробовать три вида вина. Одно из них было недорогим и имело не очень хорошие отзывы знатоков напитков, у второго вина был средний рейтинг, а третье было дорогим и высоко оцененным критиками.

Каждый из участников эксперимента выпил по шесть бокалов вина в произвольной последовательности. Три бокала содержали три разных образца, причем при их дегустации не информировали о ценах. О четвертом бокале посетителям рассказали достоверную информацию. О вине в пятом и шестом бокалах исследователи в некоторых случаях говорили неправду: цену либо занижали в четыре раза, либо, напротив, завышали.

В итоге дешевое вино, выдаваемое за дорогое, собирало положительные отклики. При этом вкус дорогого вина, которое представляли как дешевое, хвалили в той же степени.

Таким образом, сделали вывод ученые, информация о цене по-разному влияет на субъективное восприятие вина потребителем. Люди считают дорогой напиток более утонченным.

Ранее "Страна" рассказывала об опыте ученых, которые выясняли, стоит ли пить вино после пива или лучше наоборот.

Мы также сообщали, что вино можно использовать как терапию против депрессии.