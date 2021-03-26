Экс-нардеп Семен Семенченко, которого подозревают в создании частной военной компании, приехал на судебное заседание по избранию ему меры пресечения. Об этом заявил прокурор Андрей Сенюк. При этом самого Семенченко в суде пока никто не видел.

Заседание назначено на 17:00, но по состоянию на 18:30 еще не началось.

Под Печерским судом собралось около 30 человек, которые пришли поддержать Семенченко, есть и те, кто хочет взять его на поруки. Пока остается неизвестным, задержан экс-нардеп или нет.

По словам прокурора Андрея Сенюка, Семен Семенченко находится в здании суда, но он не задержан.

К прессе и группе поддержки он не выходил.

Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, сторонники Семенченко пытаются прорваться в зал суда. Они заявляют что Семенченко хотят взять под стражу по-тихому, как и Шевченко.

"В суде нам говорят, что уже закончился рабочий день и пропустят только участников процесса, но среди нас есть кто хочет взять Семенченко на поруки",- заявляют сторонники Семенченко.

Столкновений с полицией нет. Но люди ведут себя настойчиво.

Фото: Страна

Также, сторонники Семенченко говорят, что заседание по избранию меры пресечения уже началось. По предварительным данным, в зал суда пропустили поручителей. Семенченко на поруки хочет взять два человека: лидер ОУН Николай Коханивский и Степан Хмара.

Напомним, 24 марта в СБУ заявили, что разоблачили и прекратили деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования - частной военной компании. Она готовилась к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. Ее организовали бывший народный депутат Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко. Также в спецслужбе заявили, что им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины.

Также мы сообщали, что подозреваемого по делу о создании ЧВК агента НАБУ Шевченко взяли под стражу с залогом в 5 миллионов.