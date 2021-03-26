В четверг вечером, 26 марта, в поселке городского типа Лиманское Одесской области застрелили местного криминального авторитета Александра Рожко по кличке Ляма. В его убийстве подозревают владельца автомойки, к которому злоумышленник приехал на разборки.

Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.

Александр Рожко известен по многим рейдерским захватам, также в полиции его считают лидером контрабандистов, которые наладили подпольную перевозку металла из Украины в Приднестровье.

В убийстве подозревают жителя Лиманское, владельца местной автомойки. По словам источника, Ляма вместе с вооруженными сообщниками приехал на разборки с хозяином автомойки. Во время драки владельцу удалось выбить пистолет у одного из нападавших, после чего из этого пистолета был убит Рожко.

Напомним, в Донецкой области полицейские застрелили "черного лесоруба", который наехал на патруль.

Также сообщалось, что в Одессе мужчина пришел с ружьем на разборки с бывшей сожительницей и застрелил ее брата-подростка.