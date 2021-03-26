Боль, спазмы и диарея. В Минздраве рассказали о побочных эффектах китайской вакцины CoronaVac
В Минздраве рассказали о китайской вакцине "CoronaVac", которая вчера прибыла в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
Как сообщается, "CoronaVac" - это инактивированная вакцина, то есть состоит из "убитого" вируса. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
В ведомстве напомнили, что по результатам исследований, имеющихся на 25 марта 2021 года, эффективность "CoronaVac" составляет 83,5%, но после прививки двумя дозами. При этом дозы вводятся с интервалом от 14 до 28 дней.
Вакцина "CoronaVac" может вызывать такие реакции:
- покраснение, боль и отек в месте укола;
- лихорадка или озноб;
- головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, боль в горле;
- кашель или насморк;
- рвота или тошнота, диарея;
- утомляемость, сонливость;
- аллергические реакции на коже, слизистой оболочке;
- склерома;
- спазмы мышц;
- отеки век, покраснение глаз.
Врачи пояснили, что такие побочные эффекты являются нормальными и проходят через несколько дней после прививки.
Также в Минздраве напомнили о противопоказаниях для прививки:
- гиперчувствительность к компонентам;
- тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;
- серьезные заболевания нервной системы;
- температура тела выше 38,5 градуса;
- беременность и кормление грудью;
- тяжелые хронические заболевания.
Отметим, что в своей инфографике Минздрав указывает, что эффективность вакцины "Синовак" составляет 85,3%. Однако это некорректная информация. Такой процент защиты препарат обеспечивает от тяжелых форм коронавируса, это следует из результатов исследования.
Есть и другая эффективность "Синовака" - 100% - так данная данная вакцина защищает от летального исхода.
Общая же эффективность вакцины (по ней подразумевается: заболел коронавирусом или не заболел, независимо от форм тяжести) составляет 50,65%. Такие данные называют сами изобретатели. В авторитетном медицинском журнале "Ланцет" цифра отличается, но незначительно - 50,4%.
Напомним, 25 марта борт с первой партией китайской вакцины "CoronaVac" приземлился в Борисполе.
Ранее "Страна" подробно писала, что известно о вакцине "CoronaVac", которая приехала из Украины.