В Минздраве рассказали о китайской вакцине "CoronaVac", которая вчера прибыла в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Как сообщается, "CoronaVac" - это инактивированная вакцина, то есть состоит из "убитого" вируса. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

В ведомстве напомнили, что по результатам исследований, имеющихся на 25 марта 2021 года, эффективность "CoronaVac" составляет 83,5%, но после прививки двумя дозами. При этом дозы вводятся с интервалом от 14 до 28 дней.

Вакцина "CoronaVac" может вызывать такие реакции:

покраснение, боль и отек в месте укола;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, боль в горле;

кашель или насморк;

рвота или тошнота, диарея;

утомляемость, сонливость;

аллергические реакции на коже, слизистой оболочке;

склерома;

спазмы мышц;

отеки век, покраснение глаз.

Врачи пояснили, что такие побочные эффекты являются нормальными и проходят через несколько дней после прививки.

Также в Минздраве напомнили о противопоказаниях для прививки:

гиперчувствительность к компонентам;

тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;

серьезные заболевания нервной системы;

температура тела выше 38,5 градуса;

беременность и кормление грудью;

тяжелые хронические заболевания.

Отметим, что в своей инфографике Минздрав указывает, что эффективность вакцины "Синовак" составляет 85,3%. Однако это некорректная информация. Такой процент защиты препарат обеспечивает от тяжелых форм коронавируса, это следует из результатов исследования.

Есть и другая эффективность "Синовака" - 100% - так данная данная вакцина защищает от летального исхода.

Общая же эффективность вакцины (по ней подразумевается: заболел коронавирусом или не заболел, независимо от форм тяжести) составляет 50,65%. Такие данные называют сами изобретатели. В авторитетном медицинском журнале "Ланцет" цифра отличается, но незначительно - 50,4%.

Напомним, 25 марта борт с первой партией китайской вакцины "CoronaVac" приземлился в Борисполе.

Ранее "Страна" подробно писала, что известно о вакцине "CoronaVac", которая приехала из Украины.