Мировым дефицитом туалетной бумаги может обернуться блокада гигантским контейнеровозом Ever Given Суэцкого канала, где судно после странных маневров село на мель, собрав огромную пробку из кораблей. Как сообщили в компании Suzano SA, которая занимается производством древесной целлюлозы, остановка важнейшего транспортного коридора между Азией и Европой может привести к острой нехватки туалетной бумаги. Об этом сообщает Mirror.

Директор компании Вальтер Шалка заявил, что на данный момент фирма изо всех сил пытается экстренно найти судна для перевозки продукции во многие европейские страны. Его слова подтвердил и эксперт по контейнерным перевозкам из Дании Лар Йенсен.

В обычных условиях через Суэцкий канал проходит около 50 кораблей ежедневно, но с 23 марта их график сбился.

Напомним, контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале 23 марта, заблокировал более 230 судов.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за блокировки Суэцкого канала мировая торговля теряет по 400 млн долларов каждый час.

Также мы сообщали, что перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз могут поднять с мели уже на выходных.