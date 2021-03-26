В Мариуполе Донецкой области умер двухмесячный ребенок, который был заражен коронавирусом. Помимо Covid-19 у малыша были патологии новорожденного и ряд сопутствующих заболеваний.

Об этом главный детский инфекционист городской больницы №4 Андрей Серветник сообщил сайту города.

"Состояние ребенка было очень тяжелым. В реанимации мальчик пробыл сутки, врачи сделали все возможное. У нас есть все современные лекарства в достаточном количестве, у нас профессиональные врачи. Но вы видите, какая у нас пандемия и случаи Covid-19, обремененные другими болезнями. Спасти мальчика не удалось", - сказал Серветник.

В МТМО здоровья матери и ребенка малыша привезли 13 марта, у него был недостаточный вес и несколько сопутствующих заболеваний, однако тесты на коронавирус у матери и ребенка были отрицательные.

Спустя время, у матери поднялась температура и ей сделали повторный тест на коронавирус, который показал положительный результат. 22 марта Covid-19 обнаружили и у ребенка. После этого его перевезли в реанимацию детского инфекционного отделения с диагнозом Covid-19, дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией, спасти его не удалось.

Напомним, 24 марта в Киеве установлен антирекорд по числу смертей пациентов с коронавирусом, в течение суток скончались 49 пациентов. Заразились в тот день 1300 столичных жителя, самому младшему из них - 1 месяц.

Также сообщалось, что в Винницкой области трехлетний ребенок перестал есть, ходить и говорить после перенесенного Covid-19.