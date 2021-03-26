Во Львовской области Червоноградский городской суд признал виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей Марию Б., чей сын прогулял почти 700 уроков. Женщину обязали заплатить 1,7 тысяч гривен штрафа.

Об этом сообщает сайт Zaxid.net.

Как говорится в постановлении суда, малолетний сын Марии Б. учится в Червоноградском учебно-воспитательном комплексе (УВК) №10. С сентября 2020 года до конца февраля 2021-го подросток без уважительных причин прогулял 691 урок. В постановлении суда не указано, сколько лет нерадивому ученику, но по закону малолетним считается ребенок, не достигший 14 лет.

На мать школьника составили админпротокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Судья Неля Отчак признала ее виновной и оштрафовала на 1,7 тысяч гривен. Также женщину обязали уплатить 454 гривен судебного сбора.

Как пишет сайт, Мария Б. не впервые привлекается к административной ответственности из-за своего сына. Ранее ее также штрафовали за совершенные мальчиком кражи, ложный вызов скорой помощи и прогулы в школе.

Как писала "Страна", постановление о штрафах для родителей за прогулы детей Кабмин принял осенью 2019 года.