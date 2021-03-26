Министерство иностранных дел Беларуси ответило насмешкой на поздравление посольства США с Днем воли.

Комментарий белорусского МИДа опубликован на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что пользуются случаем, чтобы "извиниться за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам. При этом движение BLM по всей стране насчитывает десятки миллионов участников".

Кроме того, белорусские дипломаты выразили сожаление, что сегодня "американское общество глубоко расколото".

"Мы также поддерживаем стремление американского народа к лучшему будущему - в этот день и каждый день! Поэтому считаем, что только настоящий инклюзивный диалог поможет американской нации объединиться в этот сложный момент истории. Как бескорыстный жест доброй воли Беларусь, имея опыт площадки переговоров в рамках ТКГ, готова предложить свои услуги в деле организации такого процесса... Хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается", - заявило министерство.

Также МИД утверждает, что в это время сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны, и "многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, поскольку действующей администрации пришлось даже применить смертоносное оружие и застрелить нескольких человек, чтобы удержаться у власти и закрепить итоги выборов".

"Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться у Капитолия", - добавили дипломаты.

Они иронично поблагодарили посла США Джули Фишер за "неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы", и предложили предоставить американской дипломатке белорусское гражданство, "чтобы включить ее в список избирателей и дать возможность участвовать в голосовании. Это же можно сделать и без гражданства на какой-нибудь признанной Джули Фишер электронной платформе".

В конце дипломаты заявили, что глубоко прониклись вниманием США к судьбе Беларуси. "В качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В связи с этим готовы рассмотреть возможность совместного управления этой территорией", - говорится в заявлении.

"Искренне желаем всему американскому народу единства, а также не спотыкаясь подниматься вверх по ступенькам американской мечты. Надеемся, что положительный тренд в наших отношениях сохранится и вместе подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси", - завершили белорусские дипломаты.

Как известно, День Воли — белорусский праздник, годовщина провозглашения независимости первого национального государства — Белорусской Народной Республики. Традиционно празднуется 25 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь требует от ОБСЕ оценить жестокость полиции Британии, Польши и Нидерландов, разгоняющих протесты.

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