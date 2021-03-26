Субботу, 27 марта, побалует украинцев настоящим весенним теплом. На всей территории Украины ожидается солнечная погода без осадков. Об этом свидетельствует карта погоды в регионах Украины, опубликованная Укргидрометцентром.

Ближайшей ночью температура воздуха уйдет в небольшой минус - до 2 градусов мороза. В центральных и северных регионах до +2, на юге страны - около ноля.

В дневные часы на всей территории Украины воздух прогреется до +10-15 градусов.

В Киеве в субботу - без осадков. Ночная температура воздуха не опустится ниже 0 градусов, а днем потеплеет до 11-13 градусов.

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