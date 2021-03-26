Первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук продолжает лоббировать отмену перевода стрелок часов. По его мнению, "переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека, а экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана".

Его слова цитирует пресс-служба парламента.

Напомним, в ночь с 27 на 28 марта стрелки часов в Украине будут переведены на час вперед. Однако Стефанчук, который инициировал законопроект об отмене перевода времени, надеется, что это произойдет последний раз. Он считает, что сезонный переход на другое время негативно влияет на биоритмы человека.

Как утверждает вице-спикер, во время подготовки законопроекта "Об исчислении времени в Украине" были учтены требования Конституции Украины.

По словам Стефанчука, решение переводить часы было принято в 18 веке с целью экономить свечи, однако в 21 веке реалии жизни существенно изменились и говорить о какой-либо экономии не приходится.

Он также опирается на выводы Национальной академии наук Украины, которая отмечает, что перевод часов не имеет никакого экономического обоснования.

Еще одной причиной, по словам политика, является необходимость закрепить на всей территории Украины единое киевское время.

"Стоит понимать одно: светает и темнеет, независимо от законов, и никто не может на это повлиять. Мы предложили оставить киевское время, поскольку 95% территории Украины находится в пределах единого часового пояса - UTC+2.

Только Луганская и частично Донецкая и Харьковская области, а также незначительная часть Закарпатской области находятся в других часовых поясах. Временная разница между ними составляет 68 минут. В результате на Востоке недовольны летним временем, потому что светает там в 3 часа ночи, а Запад - зимним, из-за которого в 9 утра все еще темно.

Чтобы всем было удобно, в тексте проекта закона, поданном ко второму чтению, предположили, что органы местного самоуправления в случае необходимости могут рекомендовать время начала рабочего дня для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности на соответствующей территории", - заявил Стефанчук.

Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала в первом чтении, но отправила на повторную доработку законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

Также мы писали, что Кабмин не стал поднимать вопрос отмены летнего времени.