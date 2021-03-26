Бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный принял участие в расследовании Bellingcat по "вагнегергейту".

Об этом Нескоромный написал в своем Telegram

"Хорошие новости для Бакланова (вероятно, имеется в виду глава СБУ Иван Баканов - Ред.) и его друзей – меня привлекли к расследованию Bellingcat. Благодарен Христо Грозеву за возможность поделиться с широкой общественностью той информацией, которой я владею по "делу Вагнера". Обещаю, будет интересно, а кое для кого даже поучительно.

Внутри страны сейчас выстроена коррупционная омерта, когда все повязаны схемами и договорняками. Никто не решается сказать правду, а очень часто никто не решается даже спросить правду. Поэтому хорошо, что нашими делами заинтересовались в Bellingcat. Нужно немножко почистить это болото. Пацаны, пакуйте чемоданы", - написал Нескоромный

Напомним, в начале марта бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный записал видеообращение. Он сказал, что готов предоставить общественности информацию о коррупции во власти Украины, в частности о выводе средств из государственных банков.

Вскоре в спецслужбе сообщили, что они не намерены комментировать "заявления манипулятивного характера" Дмитрия Нескоромного.

Как писала "Страна", в конце января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого замглавы СБУ к организации подготовки убийства. Нескоромному объявили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 и ст.348 Уголовного кодекса Украины.

С тех пор служба безопасности принимает меры по его розыску, чтобы допросить как подозреваемого и вручить ходатайство об избрании меры пресечения.

11 марта расследователь из Bellingcat Христо Грозев приехал в Киев для съемок фильма о "вагнеровцах". Тогда предполагали, что фильм о спецоперации, в ходе которой на территории Беларуси задержали 33 российских наемника, выйдет 15 марта, но его релиз отложили на апрель.