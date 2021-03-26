Сегодня на Донбассе новые потери - погибли сразу четверо украинских военных.

А накануне на этой неделе трое человек были убиты в "ДНР" - среди них один мирный житель.

"Страна" разбиралась в очередном всплеске насилия.

Что заявила Украина

Новость и гибели солдат сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

По заявлению делегации, в 14:00 под Шумами в Донецкой области произошел минометный обстрел со стороны "ДНР". В итоге погибли четверо и ранены двое солда.

"Сейчас Украинская делегация собирается на экстренное внутреннее совещание", - заявили представители Украины.

"Могу подтвердить, что у населённого пункта Шумы в Донецкой области, предварительно, в результате миномётного обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований так называемых "ДНР" погибли четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины", - добавил советник главы ОП Ермака Алексей Арестович.

Штаб ООС уточнил, что стреляли по украинским позициям из 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Был открыт ответный огонь.

Источники "Страны" в действующих подразделениях ВСУ подтверждают потери под Шумами в результате минометного обстрела.

"В 13.40 обстреляли опорный пункт под Шумами. Прямым попаданием было убито трое солдат и один сержант. Еще двое тяжело ранены", - рассказал нашему корреспонденту офицер, проходящий службу в этом районе.

Чем важны Шумы?

Шумы - это населенный пункт, расположенный на северо-западе от Горловки. Широко известным он стал в сентябре, когда там чуть было не сорвалось перемирие, подписанное летом.

"ДНР" тогда заявила, что ВСУ, в нарушение договоренностей, занимают старые позиции под Шумами и оборудуют их. При этом ряд украинских волонтеров подтверждали эту информацию. Также она проходила по украинским телеканалам.

Например, 5-й канал Порошенко сообщал, что, пользуясь затишьем на фронте, украинские военные восстанавливают разрушенные укрепления под Шумами.

Официально Украина отрицала нарушение режима прекращения огня. Сепаратисты же пригрозили нанести удар по этим позициям. После чего стороны, по букве подписанных в июле договоренностей, договорились о совместной инспекции позиций.

Это вызвало широкий всплеск "зрады" в Киеве. Националисты устроили Зеленскому акции протеста, призывали расстреливать военных "ДНР", которых привезут на позиции. И президент в последний день инспекцию отменил.

При этом, по данным "Страны", бойцов из окопов под Шумами тогда все-таки вывели. Что позволило перемирию удержаться практически до зимы. Но политически эта история имела последствия: резко ухудшилась переговорная ситуация в Трехсторонней контактной группе. Украина по сути дезавуировала координационный механизм по прекращению огня, который сама же согласовала.

Когда на Донбассе снова началось обострение боев, Шумы стали снова "горячей точкой" - из-за близости к Горловке, где особо свирепствуют обстрелы.

Что говорят в "ДНР"

Практически одновременно с заявлением украинской стороны, в Донецке сообщили, что Горловка подверглась обстрелу.

Как заявили в "ДНР", около 15:00 по киевскому времени обстреляли из гранатомета поселок закрытой шахты 6-7, которых находится в шаговой близости от Шум. Жертв и раненых нет.

Отметим, что Украина заявляет о гибели своих солдат примерно на час-полтора раньше. И, судя из сводки "ДНР", инцидент в "республике" характеризуют как несущественный. Отмечая при этом, что двое суток на этом направлении было тихо.

Саму гибель украинских военных противник никак не комментирует.

При этом нужно помнить, что в понедельник в самой "ДНР" заявляли о потерях. 22 марта представители "республики" заявили о гибели двух своих солдат на севере Донецка при обстреле "Вольво-центра".

Одновременно на юго-западе города, в Петровском районе, пулей снайпера был убит пенсионер, который вышел в огород покормить кур.

Украина тогда прокомментировала лишь обвинения в снайперском огне, назвав эту историю фейком. Тем не менее, сепаратисты предъявили фото и видео тела убитого старика.

На гибель же двух служащих "народной милиции" Киев никак не отреагировал. Но теперь погибли четверо солдат ВСУ.

И нельзя исключать, что этот обстрел стал вендеттой сепаратистов за то, что произошло 22 марта. Не исключено, что теперь в ответ на гибель украинских солдат "удар возмездия" по позициям "ДНР" нанесут ВСУ. А те обстреляют в ответ.

То есть, обострение идет по нарастающей - в ответ на одни обстрелы идут другие. А на жертвы с одной стороны идут погибшие с другой.

"По поводу гибели четверых военных на Донбассе. Такие вещи совершенно неизбежны.

И все, кто вопит о "никаких переговоров с врагом, только война, только победа" должны знать, что эти смерти - в том числе и на их совести.

Опыт летнего перемирия показал, что действительно можно "просто перестать стрелять". Увы, сегодня во главе угла иные приоритеты", - комментирует случившееся журналист Юрий Ткачев.