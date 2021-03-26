В пятницу, 26 марта, мировые цены на нефть эталонных марок ускорили свой рост на торгах и прибавляют около 4%. Изменение цен связано с опасениями трейдеров, что Суэцкий канал останется заблокирован контейнеровозом еще несколько недель.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:21 по Киеву составляет $64,3 за баррель, что на $2,35 (3,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $60,88 за баррель, что на $2,32 (3,96%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Таким образом по состоянию на закрытие торгов в четверг цена нефти Brent с начала недели снизилась примерно на 4%, WTI - на 5%. Однако на рынке наблюдалась волатильность: в среду цены подскочили на 6% после приблизительно такого же падения днем ранее.

"Сегодня рынок снова растет, поскольку трейдеры, поменяв мнение, решили, что блокировка Суэцкого канала на самом деле становится более существенным фактором для нефтяных потоков и поставок, чем им казалось ранее", - написал вице-президент по нефтяным рынкам Rystad Energy Паола Родригес Масиу.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Суэцком канале, движение через который перегородил севший на мель контейнеровоз Ever Given. По информации Bloomberg, снятие судна с мели может продлиться как минимум до следующей среды. Это повышает риски нарушения поставок нефти и других товаров.

Кроме того, давление на нефтяные цены на этой неделе оказало продление карантинных мер в некоторых европейских странах, в частности в Германии и Франции. Также инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на следующую неделю. Аналитики отмечают важность этого заседания в условиях неопределенности по поводу спроса на нефть в Европе, пишет S&P Global Platts.

Напомним, контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель во вторник, 23 марта, в 07:40 по местному времени (совпадает с киевским) вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. Он заблокировал проход по каналу. По данным Forbes из-за блокировки Суэцкого канала мировая торговля теряет по 400 млн долларов каждый час.

Также "Страна" подробно разбиралась, как блокировка Суэцкого канала повлияет на мировую экономику и цены в Украине.