Власти Хмельницкого приняли решение ввести дополнительные карантинные меры из-за роста числа больных коронавирусом с 29 марта.

Соответствующее решение было принято комиссией ТЭБ и ЧС от 26 марта, передает "Независимый общественный портал".

С понедельника, 29 марта, после каникул будут очно учиться 1-4 классы, а средняя школа перейдет на дистанционный формат.

Кроме того, без изменений будут работать детские сады города.

Также с понедельник в городе запретят:

прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах;

работу после 22 и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

работу кружков в учреждениях всех форм собственности, за исключением организации работы кружков в дистанционном режиме.

Также комиссия рекомендовала руководителям высших учебных заведений организовать обучение с использованием дистанционной формы обучения.

Напомним, ранее мы писали, что в субботу еще одна область Украины может стать "красной". До локдауна останется последний шаг.

Также эксперты сообщали, что всеукраинский локдаун может наступить на следующей неделе.