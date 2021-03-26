Хмельницкий ужесточает карантин
Власти Хмельницкого приняли решение ввести дополнительные карантинные меры из-за роста числа больных коронавирусом с 29 марта.
Соответствующее решение было принято комиссией ТЭБ и ЧС от 26 марта, передает "Независимый общественный портал".
С понедельника, 29 марта, после каникул будут очно учиться 1-4 классы, а средняя школа перейдет на дистанционный формат.
Кроме того, без изменений будут работать детские сады города.
Также с понедельник в городе запретят:
- прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах;
- работу после 22 и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;
- работу кружков в учреждениях всех форм собственности, за исключением организации работы кружков в дистанционном режиме.
Также комиссия рекомендовала руководителям высших учебных заведений организовать обучение с использованием дистанционной формы обучения.
Напомним, ранее мы писали, что в субботу еще одна область Украины может стать "красной". До локдауна останется последний шаг.
Также эксперты сообщали, что всеукраинский локдаун может наступить на следующей неделе.