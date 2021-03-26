Россия представляет собой наиболее серьезную и непосредственную угрозу Великобритании в киберпространстве, а стремление Китая доминировать во множестве новых технологий изменит мир 21 века.

Такое мнение высказала глава британского центра кибербезопасности (NCSC) Линди Кэмерон, передает Reuters.

"В кибербезопасности - как и в других областях безопасности - Россия представляет собой наиболее острую и непосредственную угрозу для Великобритании", - заявила Линди Кэмерон.

Также она высказала свое мнение относительно Китая.

"Мы должны четко осознавать амбиции Китая в области технического прогресса. Китай изменит мир, в котором мы живем, гораздо более фундаментальным образом, чем Россия", - сказал Кэмерон.

NCSC является отделом центра правительственной связи (GCHQ) - спецслужбы Великобритании, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии.

По мнению Кэмерон, вопросы кибербезопасности еще не везде воспринимаются с должной серьезностью и руководителям предприятий необходимо уделять этой проблеме больше внимания.

"Недавние глобальные киберинциденты с участием SolarWinds и Microsoft Exchange продемонстрировали спектр киберугроз, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время", - сказала она.

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