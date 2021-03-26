Четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы на Донбассе под минометным обстрелом противника.

Об этом заявили в украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе.

"Сегодня, 26 марта около 14:00 на направлении Шумы в результате обстрела противником наших позиций погибли четыре и ранены двое военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении

Контактная группа собирается на экстренное собрание в связи с произошедшим. Решения и официальную позицию обещают предоставить через несколько часов.

На странице Операции Объединенных сил появилось сообщение о том, что имел место минометный огонь. Противник осуществил "прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями 82-мм минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в результате чего погибли четверо военнослужащих Объединенных сил, двое получили ранения".

Двоим раненым военным оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

"На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь. О действиях вооруженных формирований РФ извещены представители ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Коме того, журналист Андрей Цапциенко пишет, что в Шумах украинские военные погибли в ходе боя, который, по его данным, сейчас продолжается.

Напомним, в ходе обострения ситуации на Донбассе на этой неделе от пули снайпера погиб 71-летний пенсионер.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США "очень обеспокоены" обострением на Донбассе. Заявлялось, что Вашингтон наблюдает за происходящим и планирует "отправлять сигналы при необходимости".

"Страна" подробно писала, почему резко ухудшается ситуация на Донбассе и ждать ли большого наступления.