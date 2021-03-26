В Болгарии, где 22 марта начался общенациональный карантин, премьер-министр Бойко Борисов и правительство страны изменили условия локдауна и позволили открыться крупным непродовольственным магазинам, при условии что те ограничат свою вместимость. Однако уже через пять часов они отменили свое решение.

Об этом пишет Euractiv.

Повторное открытие гипермаркетов вызвало много критики в социальных сетях, покупателей заставляли делать покупки в небольших помещениях, что противоречит логике, если речь идет о социальной дистанции.

"Вы делаете из нас дураков!" - заявили владельцы ресторанов, которые настаивают на том, чтобы все оставалось или открытым, или закрытым после того, как локдаун был продлен на 20 дней.

В конце февраля премьер-министр приказал министру здравоохранения Костадину Ангелову разрешить открытие ресторанов 1 марта, во время роста количества случаев коронавируса в стране. Тогда Борисов сказа, что "болгарская модель" борьбы с пандемией известна во всей Европе.

Болгария входит в число мировых лидеров по смертности от COVID на душу населения и продолжает устанавливать рекорды по количеству новых случаев инфицирования.

В апреле прошлого года, в первую волну пандемии коронавируса, правительство Болгарии также меняло правила ношения масок, так что в течение нескольких дней граждане не могли понять, каким правилам им следовать.

Напомним, уже завтра Украина может оказаться в шаге от локдауна.

Также сообщалось, что по мнению экспертов общенациональный локдаун в Украине могут ввести уже на следующей неделе.



