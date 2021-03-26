Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети поздравил евреев с наступающим праздником Песах (Пасхой), который начнут праздновать с субботы, 27 марта, а окончат в воскресенье, 4 апреля. Поздравление на иврите опубликовано в микроблоге главы государства в Twitter.

"Украина - многонациональная страна. Каждый народ добавляет свои традиции в нашу общую культуру, что делает ее интересной и разнообразной. В Шаббат Пасха символизирует свободу. Хочу поздравить весь еврейский народ и пожелать всем процветания и мира. Счастливой Пасхи!", - говорится в

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский освободил производителей вакцин от Covid-19 и медиков от ответственности за последствия прививок.

Также мы сообщали, что Офис Зеленского после погрома радикалов будут отмывать еще несколько дней.