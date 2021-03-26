В прошлом году вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников получил доходов на 10 миллионов 463 тысячи гривен.

Об этом свидетельствует его ежегодная декларация за 2020 года, размещенная на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАЗК).

В доходах как заработную плату на основном месте работы Резников указал 498 275 гривен и 9 937 888 гривен (вместе – 10 436 163 гривен), но не уточнил, какая работа оплачивалась так.

Также министр получил 1 533 грн банковских процентов 9 486 грн страховых выплат, еще 4 571 грн "дополнительного блага".

Его супруга Юлия Зорий за прошлый год задекларировала 637 тысяч грн доходов в виде гонораров и выплат по гражданско-правовым договорам.

По декларации, Резников владеет двумя квартирами в Киеве (167,5 и 103,6 кв. м), третью еще одной столичной квартиры (33,33% от 72,9 кв м, другими двумя третями владеет его брат Константин), а также арендует часть квартиры в Козине. Его жена также имеет квартиру в Киеве (44,3 кв. м), но проживает в Козине.

Также резников задекларировал 7 земельных участков в Киевской области: шесть в Кийлове (общей площадью 11 138 кв м) и одну в Княжичах (2 000 кв м).

Еще вице-премьер владеет тремя легковыми автомобилями (Audi A8, Volkswagen Amarok, Porsche Boxster), прицепом (TIKI-TREILER), багги (Kawasaki TERYX UTV), квадроциклом (Kawasaki BRUTE FORCE ATV). Его жена владеет легковушкой Mini Cooper Countryma.

Как ценные вещи Резников указал два охотничьих карабина (Zbroyar Z-008 и Blaser R8 300 Win Mag), а также трое наручных часов (Vacheron Constantin, Patek Philippe, Breguet).

Резников является владельцем 28,27% акций двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах: Flings Advisors S.A. и Live Earth Ltd.

Кроме того, министр держит 255 тысяч евро наличными, а на банковских счетах имеет: в украинских банках – около 237 тысяч гривен, 16,5 тысячи долларов и 3 520 евро, в американском Preferred Bank – 48,7 тысячи долларов, в банке Лихтенштейна Liechtensteinische Landesbank – 72,4 тысячи долларов.

Вице-премьер также одолжил 1,1 млн долларов гражданке Украины.

Напомним, Алексей Резников, стал вице-премьер-министром-министром реинтеграции временно оккупированных территорий 4 марта 2020 года. За 2019 год он задекларировал 21 млн грн доходов.

Также мы писали, что глава Госпогранслужбы Дейнеко задекларировал за 2020 год более полутора миллионов гривен доходов.