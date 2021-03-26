В то время как Ровенская область уже завтра может попасть в "красную" зону, в Ивано-Франковске готовятся к смягчению карантина.

Об этом мэр города Руслан Марцинкив сообщил в видеообращении в Facebook.

"Мы продолжаем следующую неделю в "красной" зоне. Жаль, потому что есть показатели, что мы бы должны быть в "оранжевой" зоне. Но это не только от нас зависит, не только от города Франковска, но и от всей области. И имеем, к сожалению, продолжение "красной" зоны еще на одну неделю", - сообщил Марцинкив.

По его словам, в последние дни в городе фиксировалось меньше летальных случаев, а за вчерашние сутки - ни одного.

"Сегодня вечером должна быть областная комиссия. Однако, мы приняли внутреннее решение, чтобы с понедельника поэтапно открывать детские сады и начальные классы", - сказал мэр.

По его словам, продолжаются консультациями с родителями: хотят ли они, чтобы открывались те или иные заведения. Те, кто не захочет приводить детей в школы, смогут оставить их на онлайн-обучении. Также, по словам Марцинкива, областная комиссия может принять решение об ослаблениях для бизнеса.

В случае, если решение о снятии части ограничений будет одобрено, Ивано-Франковск станет первым из городов "красной" зоны, который смягчит их в рамках текущего адаптивного карантина.

Напомним, из-за рекордной для региона заболеваемости локдаун в Ивано-Франковской области ввели в конце февраля. С тех пор прошел уже месяц.

Также мы писали о том, что 9 марта мэр Ивано-Франковска заявил о критической ситуации в городе и самой большой смертности за время пандемии.