На должность главы Налоговой службы претендует нынешний шеф, его замы и еще шесть человек . Список
К участию в конкурсе на должность председателя Государственной налоговой службы Украины были допущены восемь кандидатов, среди которых действующий председатель Алексей Любченко и его заместители.
Список кандидатов обнародовало Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС).
В конкурсе на должность председателя налоговой службы будут участвовать следующие кандидаты:
- действующий председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко;
- экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов;
- бывший заместитель министра финансов, гендиректор ОАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков;
- действующие заместители председателя Государственной налоговой службы Наталья Рубан и Евгений Олейников;
- экс-глава Главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин;
- экс-глава киевского отделения Фонда госимущества Александр Кучеренко;
- сотрудник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера;
- сотрудник "Укртрансгаза" Вячеслав Федоров.
Соответствующий конкурс на должность с окладом 29 400 грн Кабинет министров Украины объявил 18 марта.
Напомним, в феврале Верховная Рада возобновила отмененные из-за карантина конкурсы на должности в госслужбе.
Также сообщалось, что Набсовет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) объявил конкурс на должность главы правлениякто смотрит, но выделяют 2 миллиарда. Объявлен конкурс на должность руководителя Общественного ТВ.