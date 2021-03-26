К участию в конкурсе на должность председателя Государственной налоговой службы Украины были допущены восемь кандидатов, среди которых действующий председатель Алексей Любченко и его заместители.

Список кандидатов обнародовало Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС).

В конкурсе на должность председателя налоговой службы будут участвовать следующие кандидаты:

действующий председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко;

экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов;

бывший заместитель министра финансов, гендиректор ОАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков;

действующие заместители председателя Государственной налоговой службы Наталья Рубан и Евгений Олейников;

экс-глава Главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин;

экс-глава киевского отделения Фонда госимущества Александр Кучеренко;

сотрудник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера;

сотрудник "Укртрансгаза" Вячеслав Федоров.

Соответствующий конкурс на должность с окладом 29 400 грн Кабинет министров Украины объявил 18 марта.

Напомним, в феврале Верховная Рада возобновила отмененные из-за карантина конкурсы на должности в госслужбе.

Также сообщалось, что Набсовет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) объявил конкурс на должность главы правлениякто смотрит, но выделяют 2 миллиарда. Объявлен конкурс на должность руководителя Общественного ТВ.