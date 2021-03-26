В 2021 году Внешнее независимое оценивание (ВНО) могут провести в измененном формате из-за карантинных ограничений. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом во время брифинга заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Инструмент ВНО является важным фактором развития образования, но с учетом года пандемии, определенные события по второй и третьей волне, на 2021 год единственные изменения, которые могут происходить с ВНО, - это формат проведения, который зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Упреки в отмене ВНО являются фейками", - сказал министр.

В то же время он не уточнил, как именно может измениться формат тестирования в этому году.

Отметим, что в прошлом году в ВНО также произошли изменения из-за пандемии. Всем участникам меряли температуру тела и проверяли наличие признаков респираторного заболевания. Кроме того, в аудиториях находились до 15 человек, а дистанция между абитуриентами была не менее 1,5 метров.

Ранее в Минобразования заявили, что ВНО-2021 независимо от уровня эпидемической опасности в Украине состоится в запланированные сроки. Пробное тестирование пройдет 10 апреля, а основная сессия начнется 21 мая.