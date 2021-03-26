Президент России Владимир Путин обещал подумать над возможностью стать видеоблогером. Таким образом он ответил на заявление участника проекта "Россия - страна возможностей" учителя Андрея Федотова, который рассмотрел в Путине большой потенциал блогера.

"Владимир Владимирович, из вас получился бы отличный блогер, подумайте над этим. Мы бы с классом сразу на вас подписались", - обратился учитель к президенту РФ.

"Спасибо большое, я подумаю над этим действительно", - серьезно ответил Владимир Путин.

Напомним, на днях в России приняли законопроект о внесении поправок в Конституцию РФ, которые позволят действующему главе государства Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента.

Также мы сообщали, что в Кремле не признаются, какой вакциной сделал прививку Владимир Путин.