Итальянский регион Кампания (столица - Неаполь) договорился о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Теперь там ожидают одобрения препарата регуляторными органами ЕС и Италии, EMA и Aifa.

Об этом сообщает Il Mattino.

В регионе Кампания центральным закупочным агентом для продуктов, предназначенных для региональной системы здравоохранения является компания Soresa. Она доверила поставщику Human Vaccine закупку российской вакцины.

До этого региональный совет Кампании делегировал Soresa "все требования по осуществлению проверки возможности приобретения доз на рынке вакцин в дополнение к тем, которые доступны для региона Кампания".

Контракт на закупку в настоящее время заморожен до принятия решения регуляторными органами ЕС и Италии, EMA и Aifa, которые должны одобрить использование российской вакцины.

Напомним, в Германии призвали Еврокомиссию начать закупки "Спутника V".

Также мы писали о том, что Италия в июле начнет массовое производство российской вакцины "Спутник V".