Апелляционный суд оправдал украинца, которого оштрафовали на 17 тысяч гривен за пребывание на улице без документов, подтверждающих личность, расценив это как нарушение карантинных ограничений.

Об этом сообщает юридическая компания "Дорожный адвокат" в пятницу, 26 марта.

Правоохранители подошли на улице к мужчине и потребовали предъявить документы удостоверяющие личность, которых у него при себе не оказалось. После этого на него составили административный протокол по статье о нарушении правил карантина.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным и наложил на него штраф в 17 тысяч гривен, однако украинец решил обжаловать решение в апелляционном суде. В своей жалобе он обратил внимание, что его нахождение на улице без документов никак не способствовало ухудшению эпидемической ситуации или распространению вирусной инфекции, то есть квалифицировать его действия как нарушения правил карантина неверно.

В апелляционном суде согласились, что отсутствие документов у мужчины не повлекло никаких тяжких последствий и признал такое нарушение малозначительным. В итоге вместо штрафа украинцу объявили устное замечание.

Напомним, Комитет Рады поддержал проект закона о штрафах до 8500 гривен за нарушение самоизоляции.

Также "Страна" подробно разбиралась, как жителей "красных" регионов Украины будут штрафовать за нарушение масочного режима на территориях общественного пользования.