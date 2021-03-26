В сети появилась информация о том, что огромным контейнеровозом Ever Given, который сел на мель и заблокировал движение по Суэцкому каналу, якобы управляла женщина-капитан из Египта Марва Эль Селигдар. Однако она отрицает это.

Об этом пишет и публикует фото Марвы Egypt Today.

Селехдар назвала распространение такой информации организованной против нее кампанией, добавив, что в Twitter были созданы три фейковых аккаунта с ее именем, на которые за несколько часов подписались 20 тысяч человек.

Женщина утверждает, что против нее развернули кампанию, чтобы усомниться в способности арабских женщин работать капитанами дальнего плавания.

По словам председателя Управления Суэцкого канала Усама Раби, причиной аварии стала плохая погода - скорость ветра составляла 40 узлов, что ухудшило управляемость корабля.

Капитан Марва Эль Селехдар. Фото: egypttoday.com

Напомним, во вторник, 24 марта в Египте судно Ever Given (длина 400 метров, водоизмещение 200 000 тонн), который шел под флагом Панамы, сел на мель в южной части Суэцкого канала и полностью перекрыл движение. Мы показывали фото контейнеровоза со спутника.

Представитель компании-собственника Ever Given заявил, что судно снимут с мели уже на выходных.