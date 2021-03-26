В ряде городов Украины члены ультраправой партии "Нацкорпус" устроили серию нападений на сеть автозаправок Glusco.

Националисты облили АЗС красной краской, обклеили фасады заправок стикерами, нанесли краской надписи на стены. При этом полиция не реагировала, несмотря на обращение компании к президенту Украины, опубликованное накануне.

"На этой заправке Нацкорпус проводит акцию по блокировке российского бизнеса, а конкретно, компании "Роснефть", которая работает в Украине уже восьмой год под ширмой компании Glusco, которая на самом деле принадлежит близкому соратнику Медведчука Нисану Моисееву", - заявил участник акции в Ивано-Франковске

Практически идентичные претензии и у радикалов в Харькове.

"В Украине до сих пор работает сеть заправок Glusco, у которой российские корни, и которая тесно связана с кумом Путина Медведчуком, против которого СНБО ввела санкции", - заявляет националист на видео, опубликованном харьковской ячейкой "Нацкорпуса"

Судя по видеозаписям, которыми делится сам "Нацкорпус", на мероприятиях присутствует полиция, но она никак не вмешивается в происходящее.

В самой компании еще 25 марта заявили об атаках на 19 автозаправочных станций.

"В правовом государстве уже второй день подряд партия "Национальный корпус", не скрывая свое лицо, осуществляет преступления и открыто "гордится" нарушениями Уголовного кодекса Украины", - прокомментировали акты вандализма в компании 25 марта.

Кроме Ивано-Франковска и Харькова, нападению подверглись станции в Киеве, Херсоне, Николаеве, Полтаве, Александрии.

"Обращаемся к президенту Украины, министру внутренних дел Украины: "Остановите нападения на нашу компанию!", — призвали в Glusco.

Напомним, 11 марта СБУ совместно с фискальной службой блокировали работу компании "Глуско Украина", управляющей одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, принадлежащих Proton Energy Group S.A. Силовики изымали документы и технику, пломбировали колонки АСЗ, дошло даже до применения силовых методов.

Вменяемые правоохранительными органами обвинения в адрес сети АЗС в компании назвали абсурдными и безосновательными. Также в компании отрицают какую-либо связь с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, на которого СНБО наложил санкции.

17 марта трейдер нефтепродуктов Proton Energy (он является совладельцем "Глуско") заявил, что с 1 апреля он прекращает поставки в нашу страну.