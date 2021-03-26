Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент страны Леонид Кравчук считает единственной причиной для возобновления подачи воды в аннексированный Крым гуманитарную катастрофу на полуострове.

Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

"Это дело или ответственность оккупационной власти, а не Украины. Поэтому вопрос по воде может быть отдельно рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не вообще дай воду, потому что этого хочет Россия", - сказал Кравчук.

При этом он добавил, что даже в случае гуманитарной катастрофы на аннексированном полуострове решения не будут приниматься моментально, в начале будут согласованы условия и требования.

Напомним, по мнению экспертов в ближайшее время в Крыму может наступить водный коллапс. На полуострове критическая ситуация с пресной водой.

Также сообщалось, что Кравчук допускает, что вопрос с водой в Крыму может стать причиной для вторжения России на юг Украины.