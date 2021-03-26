По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия выбрала для себя путь "защиты" не россиян, а русскоязычных граждан. Поэтому если Украина начнет говорить по-русски, это может быть потенциально опасным.

Об этом Данилов сообщил в интервью НВ, видео опубликовано в YouTube.

"Есть очень опасная ситуация, связанная именно с языком. Я уже неоднократно говорил, что Россия выбрала такую доктрину, она уже защищает не россиян, она защищает русскоязычных. Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет "защищать" тех граждан, причем не спрашивая у них, нуждаются ли они в этой защите, или нет", - заявил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, задача для России свойственны "имперские прихоти".

"Это их задача, это их миссия, они себе так придумали, они живут в своем мире, выдуманном, и они считают, что должна быть только русская "империя". Это у них такие имперские прихоти, которые они никогда не прекращают и, к сожалению, они очень дорого обходятся как для Украины, так и для Грузии, Молдовы и всех стран в окружении Российской Федерации", - сказал Данилов.

Отметим, что Данилов сам русскоязычный человек. Родился в Красном Луче Луганской области и большую часть жизни прожил на Донбассе.

Данилов о языке - с 04:50

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов выступил против диалога с Россией .

Также мы писали о том, что Данилов объявил слово "Донбасс" российским нарративом и призвал его больше не использовать.