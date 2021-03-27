Православные отмечают сразу три родительские субботы во время Великого поста - 27 марта, 3 апреля и 10 апреля. Они выпадают соответственно на 2-ю, 3-ю и 4-ю седмицу Великого поста и имеют статус Вселенских. Эти дни считаются особыми церковными днями, когда принято поминать усопших.

Что можно и нельзя делать

Название "родительская" суббота не означает, что в этот день молитвенно вспоминают только умерших родителей. По православной традиции поминают всех умерших. Панихиды этого дня направлены с просьбой к Богу простить усопшим все их грехи.

В православии трепетное отношение к умершим, поэтому люди хранят память об усопших, периодически заказывают им молебны и панихиды, посещают кладбища и следят за могилами. Поминальные дни называют родительскими еще и потому, что молитва за родителей является главным молитвенным долгом каждого человека.

Верующим полагается помолиться за своих близких, которые покинули земной мир. В эти дни в храмах проходят службы, поэтому заранее можно передать записку с именами усопших священнослужителю или онлайн. Можно выбрать единоразовое или долгосрочное поминовение. Все имена должны принадлежать людям, крещенным в канонической Православной Церкви. Их будут зачитывать во время молебна.

Много православных верующих в этот день посещают кладбища, хоть эту традицию церковь считает необязательной. Люди убирают на могилах покойных родственников, приносят цветы.

Близких поминают обедом, на котором обязательно должна быть кутья, а разговоры посвящены умершему. Обычно вся семья собирается за поминальной трапезой, по центру стола ставят горящую церковную свечу. После этого нужно трижды произнести молитву за упокоение душ умерших, и только после этого приниматься за еду.

Запрещается в негативном ключе вспоминать умерших, ругать или оскорблять их. Считается, что человек, который бранит умершего, приближает свою собственную смерть. Поэтому принято о покойниках говорить "или хорошо, или ничего".

Не должно быть в этот день ссор, потому что родительская поминальная суббота предназначается для сближения с близкими благодаря общей памяти об умерших.

Порядок на могиле лучше навести заранее, а не в сам поминальный день. В родительскую субботу не принято тяжело работать или убираться по дому.

Поминальную пищу старайтесь есть тоже дома, а не на кладбище. Поскольку это период Великого поста, запрещено устраивать пышные застолья или злоупотреблять алкоголем, а тем более петь песни и веселиться. Проведите этот день спокойно.

Нельзя сегодня отказывать в помощи. Подавая милостыню бедным, можете назвать имя вашего покойного родственника и попросить человека помолиться о его душе.

Даты родительских суббот в 2021 году

Чтобы не пропустить дату родительских суббот, предлагаем отметить каждую из них на своем календаре. Впереди еще Поминовение усопших воинов 9 мая, Радоница (или Проводы) 11 мая, Троицкая родительская суббота 19 июня, а также Димитриевская родительская суббота 6 ноября.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о каждой из восьми существующих родительских суббот в 2021 году, о молитвах, традициях и запретах дня.