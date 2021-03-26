Бывший народный депутат Украины Семен Семенченко, которого обвиняют в создании ЧВК, сообщил о получении подозрения.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook в пятницу, 26 марта.

"Получил в СБУ подозрение в создании незаконного вооруженного формирования для борьбы с ЧВК Вагнер на территории Ирака, Сирии и Ливии. С целью провоцирования международных конфликтов и вербовки добровольцев на территории Украины", - написал он.

Семенченко добавил, что суд состоится сегодня в 17:00 в Печерском суде Киева.

"Будет моя жена, мои дети и те собратья кто уже не на фронте и еще на свободе. Какое бы ни было решение суда - я готов", - поделился экс-нардеп.

Вручение подозрение Семенченко прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Семенченко торжественно сообщил, что получил подозрение в создании "незаконного вооружённого формирования по борьбе с ЧВК Вагнер в Сирии и Ираке".

То есть, в отличие от Шевченко, наличие ЧВК он не отрицает. Но делает упор, что она создавалась, как водится, для борьбы с Россией", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта в СБУ заявили, что разоблачили и прекратили деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования - частной военной компании. Она готовилась к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

В спецслужбе заявили, что организаторами были бывший народный депутат Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко. Также в СБУ заявили, что им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины.

Сегодня Семенченко поехал в СБУ, чтобы получить подозрение.

"Страна" подробно разбиралась, в чем подозревают Семена Семенченко и агента НАБУ Шевченко, который раньше работал его водителем.