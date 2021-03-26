За участие в акции протеста в поддержку радикала Сергея Стерненко, в ходе которой его сторонники атаковали Офис президента, еще три человека получили протоколы об административном нарушении.

Об этом сообщает Telegram-канал "САМОЗАХИСТ".

"Поташенков Игорь и Кобезский Олег получили админпротоколы по ст. 195, ч.6 КоАП "Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств", то есть за то, что во время акции держали файеры. Ефименко Артур, - по ст. 173 КУоАП - нецензурная брань в общественных местах", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта сторонники осужденного за пытки и похищение человека радикала Сергея Стерненко устроили митинг на Банковой. Акция протеста переросла в атаку на здание Офиса президента.

После чего правоохранители установили семерых участников погромов на Банковой 20 марта и назвали имена тех, кому в ближайшее время могут сообщить о подозрении или вручить админпротоколы. Среди них был Кобезский Олег.

Правоохранители заявляли, что "все лица, которые уничтожали народное имущество, которое является государственной собственностью, понесут наказания в соответствии с законом".

Также мы рассказывали, что координатору погрома на Банковой вручили подозрение, а одного из участников посадили под домашний арест.