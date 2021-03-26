С пятницы, 26 марта, Тернополь переходит на более жесткий режим карантина из-за роста заболеваемости Covid-19 на 51,5% за последнюю неделю. Такое решение власти приняли на заседании тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом, заявил мэр облцентра Сергей Надал и опубликовал в соцсети видео с заседания.

Городская власть рекомендовала правоохранителям усилить контроль за работой заведений общественного питания.

"Установить режим работы заведений питания до 22 часов. После того, как пойдет на спад заболевание, вернемся к постоянному режиму работы", - заявил мэр.

Также школам рекомендовано с понедельника, 29 марта, организовать дистанционное обучение для учеников 5-11 классов. Учащиеся 1-4 классов могут посещать образовательные учреждения.

"Водители такси должны быть в маске и пассажиры в маске и не более трех пассажиров в легковом пассажирском транспорте. Дезинфекция автомобилей такси каждый день. Коммунальные службы - проводить общение с жителями города с применением средств защиты - в том числе и защитного стекла и избегать скопления людей", - заявил Надал.

Ранее "Страна" писала о том, что в Черниговской области ограничили работу спорткомплексов и учреждений культуры.

Также мы сообщали, что в харьковских школах из-за коронавируса на неделю продлили каникулы.