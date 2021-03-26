Ровненская область, в которой за последние сутки зарегистрировали более полутысячи новых случаев коронавируса, уже завтра, 27 марта, может попасть в "красную" зону карантина. Сейчас в Украине 11 "красных" регионов.

Об этом объявили на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Согласно данным комиссии, Ровенская область находится на контрольных показателях и если к завтрашнему дню ситуация не улучшится, то уже в субботу регион попадет в "красную" зону карантина.

На данный момент в области высокий уровень госпитализаций больных с коронавирусом или с подозрением на него, по состоянию на 26 марта 963 пациента с коронавирусом находятся в больницах, при чем треть из них в тяжелом состоянии, более пятидесяти в реанимации.

"Мы всегда предлагали усилить контроль, но ближайшие три недели это будет кульминация. Завтра будет третий решающий день и если мы будем иметь такие же показатели, а очевидно, что будем, поскольку каждый день они растут", - сказал главный санитарный врач области Роман Сафонов.

Напомним, 25 марта в "красную" зону карантина попали еще две области: Черкасская и Николаевская. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал общенациональный локдаун, если 13 регионов Украины "покраснеют".

Также сообщалось, что уже на следующей неделе 50% регионов Украины могут попасть в "красную" карантинную зону После этого правительство должно будет принять решение, станет ли это критерием для жесткого карантина во все стране.