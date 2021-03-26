В пятницу, 26 марта, в Египте произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа. Столкнулись два пассажирских поезда. Десятки людей пострадали и получили ранения.

Об этом со ссылкой на египетское телевидение сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел к северу от города Сохаг. Столкнулись два пассажирских поезда. В результате, по меньшей мере, 32 человека погибли, еще 66 получили ранения. На месте работают 36 машин скорой помощи, пострадавших перевозят в ближайшие больницы.

По данным СМИ, поезда двигались не на очень большой скорости, поэтому при столкновении два вагона были разрушены, а еще один - перевернулся.

Напомним, в прошлом году в Анкаре столкнулись два товарных поезда, также погибли люди.

Кроме того, мы сообщали о том, как в Чехии столкнулись два поезда.