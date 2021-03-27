В "ДНР" начали серьезно форсировать раздачу российских паспортов. Об этом "Стране" стало известно из разных источников на неподконтрольной территории.

Теперь уже не только чиновников, но и бюджетников - учителей, врачей - убеждают поскорее принять российское гражданство.

В "республике" намекают, что это связано с приближением выборов в российскую Госдуму, которые намечены на сентябрь. Не исключается вариант, при котором жители "ДНР", имеющие паспорт России, смогут проголосовать прямо у себя дома.

Параллельно одна из российских партий - "Справедливая Россия За правду" (в ней, в частности, состоит писатель Захар Прилепин, который во времена Александра Захарченко часто бывал в "ДНР") - озвучила планы по открытию представительства в "республике". В Донецке также ходят слухи, что за ней последует и ЛДПР.

"Страна" разбиралась, с чем на самом деле связаны все эти "паспортные" движения.

"Нужно получить паспорт РФ"

16 марта Денис Пушилин заявил, что к сентябрю 2021 гражданами РФ станут полмиллиона жителей "республики" (сейчас их в два раза меньше). В связке с этим он сказал, что все они смогут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму, которые пройдут осенью.

Прозвучало это заявление как целеуказание. На местах задачу стали воплощать в жизнь.

По данным "Страны", вскоре было организовано совещание для руководителей администраций городов и районов. На нем был озвучен посыл: сотрудники всех бюджетных структур в самое ближайшее время должны подать документы на паспорт России.

Затем задача была озвучена руководителям всех бюджетных организаций. В дополнение они получили телефонограмму, которую мы цитируем ниже:

"Работникам учреждения, которые имеют паспорт "ДНР", нужно получить паспорт РФ. Собранные документы сотрудников необходимо привезти в администрацию для передачи в миграционную службу. Миграционная служба будет вызывать людей в порядке очереди. Сроки подачи: до 31 марта, до 7 апреля, до 14 апреля 2021 года".

Дополнительно пошло распоряжение организовать встречу с трудовыми коллективами. Главный аргумент для жителей "республики", который рекомендуется использовать: "Транзитный период прошел, на двух стульях больше сидеть не получится: выбирайте - вы с Россией или с Украиной".

После этих встреч у трудовых коллективов потребовали подать заявление в тот же день. По данным нашего источника в одном из образовательных учреждений, все сотрудники, которые присутствовали на собраниях, записались на подачу документов.

В ходе агитации за получение паспорта РФ применялось два метода.

"Пряник" выглядит в виде российского полиса медицинского страхования (ОМС), который с недавних пор можно получить на российский паспорт без регистрации (раньше - только с пропиской).

Вкратце опишем, как работает полис. Человек с ним может прикрепиться к любой поликлинике своего региона. В случае с жителями "ДНР" это Ростовская область. Далее - запись на прием, например, к терапевту. Человек на что-то жалуется. Врач выписывает направление на анализы, манипуляцию, лечение, операцию, искусственное оплодотворение и прочее - все это бесплатно. Понятно, что по любому поводу в Ростовскую область никто ездить не будет, но на серьезное обследование и операции - вполне реально.

Врач поликлиники в Ростовской области родом из Донецкой области рассказала нам, что по этому поводу у них тоже было собрание. Руководство уведомило, чтобы медики на приеме не давали от ворот поворот жителям "ДНР" и не "зажимали" направления.

Еще одно важное обновление: теперь документы на российский паспорт все бюджетники будут подавать централизовано через своего руководителя, чтобы ускорить процесс.

Сроки получения паспорта РФ тоже сократили - примерно в 2,5 раза. От подачи документов в Донецке до получения документа в Ростове теперь уходит один месяц.

Такой ритм не только для бюджетников, но и для других жителей "ДНР". Это связано с улучшением технических возможностей в российском регионе.

Получить "паспорта ДНР" становится проще

Впрочем, для многих жителей "республики" главной проблемой является не получение российского гражданства (оно выдается почти автоматически), а предыдущий этап - паспорт "Донецкой народной республики".

Без него, как известно, документы на российское подданство не принимают.

В очередь за "паспортом ДНР" еще совсем недавно записывали как минимум на год вперед. Но теперь, по данным "Страны", ситуация изменилась.

Жители Донецка рассказывают, что талоны на очередь за этим документом теперь стали выдавать с открытой датой. Если раньше указывалось, когда приходить подавать документы (и это занимало от нескольких месяцев до года), то сейчас это может произойти в любой момент.

Нам показали документ, в котором графа "дата/время" не заполнена.

Как удалось выяснить, связано это с ускорением выдачи местных паспортов бюджетникам. Многие из них сначала становились в общую очередь, а потом начали получать документы в ускоренном порядке через свои организации. При этом из общей очереди их параллельно не убирали.

Но с недавних пор в "ДНР" начали с этим разбираться и "чистить" основную очередь от тех, кто уже получил местные документы. Поэтому талоны стали выдавать с открытой датой - поскольку перезвонить могут быстрее, чем обычно.

Именно так это и объясняют людям в "миграционной службе", советуя быть в доступе и ждать звонка.

Правда, поможет ли это резко ускорить раздачу донецких "паспортов" - пока понимания нет. Но местные жители говорят, что процесс этот уже пошел немного быстрее.

Зачем ускоряют паспортизацию?

Разговоры о том, что обладатели паспортов РФ на неподконтрольном Украине Донбассе могут проголосовать на выборах в Госдуму - ходят давно (главный вопрос - будут ли организованы участки для голосования в самих "республиках").

Власти "ДНР", как было показано выше, эту версию поддерживают. И объясняют именно ей ускоренную раздачу российского гражданства.

И в этом действительно могут быть свои тактические резоны для Кремля: накануне парламентских выборов получить приток избирателей, которые в массе своей будет голосовать за партии, поддерживаемые Путиным.

В тоже время, даже если российские паспорты получит миллион жителей "ДНР/ЛНР" это будет менее 1% избирателей РФ и в масштабах всей России на итоги голосования вряд ли сильно повлияют.

Поэтому стратегически суть происходящего видится куда шире. Российская паспортизация на Донбассе началась гораздо раньше подготовки к выборам. Как и прерывание сообщения с Украиной и переориентация внешних связей на Россию.

Местное население таким образом пытаются побудить определиться: оно за Украину (и тогда остается лишь уезжать на подконтрольную Киеву территорию), или за Россию.

Данная стратегия "никаких двух стульев" наверняка согласована с Москвой. То есть в Кремле полагают, что с Украиной уже вряд ли смогут договориться о реинтеграции территорий в рамках Минского процесса. И готовят "ЛДНР" к более плотной интеграции в РФ.

На этом фоне становится понятной позиция Кремля по исполнению Минских соглашений. Москва не идет на пересмотр их политической части и не соглашается с размыванием норм по особому статусу региона в составе Украины (что активно предлагает и Киев, и, отчасти, Берлин с Парижем).

То есть Россия придерживается максимально жесткой переговорной позиции. Давая понять, что либо Донбасс войдет в Украину на всех условиях Минских соглашений (особый статус в Конституции, своя милиция, прокуратура и суды, полноценная автономия) - либо станет де-факто российским регионом.

Именно второй сценарий, очевидно, готовится сейчас в "ДНР" и "ЛНР". Причем его не особо афишируют, а значит речь идет не о пиаре с целью спровоцировать Украину на какие-то уступки - а о вполне осознанной и практической политике.