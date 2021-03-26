В Измаиле Одесской области 48-летний мужчина в нетрезвом состоянии ходил по улице с пистолетом и целился в прохожих после того, как ему знакомая отказала налить вина.

Об этом сообщает и публикует соответствующие фото и видео пресс-служба Нацполиции региона.

По данным правоохранителей, пьяный мужчина ходил по улице с шумовым пистолетом, перезаряжал его и целился в людей, которые проходили мимо. Напуганные местные жители восприняли угрозы как реальные и сообщили об этом правоохранителям.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили в райотдел. Там он пояснил, что его разозлила знакомая, к которой он ходил за вином, так как она не дала ему алкогольный напиток.

"Под процессуальным руководством Измаильского окружной прокуратуры следователи полиции сообщили правонарушителю о подозрении по ч.1 ст.129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. С подозреваемым было заключено соглашение о признании виновности", - рассказали в полиции.

Согласно санкции статьи, мужчине грозит наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничением свободы до двух лет.

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