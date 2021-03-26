Агент НАБУ Евгений Шевченко, которого подозревают в создании частной военной компании, приехал в Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения.

Заседание суда назначено на 14:00.

Шевченко продолжает настаивать на том, что дело против него открыли по личному требованию руководителя Офиса президента Андрея Ермака из-за вагнергейта.

"У меня множество врагов, начиная от Альперина (так называемый "король контрабанды" Вадим Альперин - Ред.) и заканчивая Злочевским (экс-министр экологии Николай Злочевский - Ред.) - это "круг коррумпированных друзей, у которых совпадают интересы относительно меня, чтобы в судах, когда я буду свидетельствовать, то уничтожить какой-то авторитет мой в обществе, уничтожить доверие ко мне", - заявил Шевченко.

Напомним, 24 марта в СБУ заявили, что разоблачили и прекратили деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования - частной военной компании. Она готовилась к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. Ее организовали бывший народный депутат Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко. Также в спецслужбе заявили, что им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины.

Также мы сообщали, что второй фигурант этого дела - бывший народный депутат Украины Семен Семенченко сегодня отправился в СБУ, чтобы получить подозрение и дать пояснения по делу.