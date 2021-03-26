В украинских школах предмет "Основы христианской этики" не может быть в обязательной школьной программе, но учебные заведения могут сами решать вопрос о введении предметов морального направления.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сказал в ходе онлайн-брифинга по случаю 100 дней работы на должности.

"Предмет "Основы христианской этики", вокруг которого так долго ведутся дискуссии, не может быть обязательным для изучения", – сказал глава МОН.

В то же время он объяснил, что исходя из закона о полном общем среднем образовании, учебные заведения самостоятельно принимают решения о включении в образовательную программу урока морального направления, например "Этика" или "Культура добрососедства".

Напомним, летом прошлого года было принято решение ввести предмет "Основы христианской этики" в школах Львовской области.

Также сообщалось, что в одной из школ Львовской области такой урок превратился в проповедь. Учительница начала приглашать Бога во время занятия.