Высмеивающая оппозицию белорусская группа "Галасы ЗМеста" подготовила для Евровидения новую песню
Беларусь, песню которой не допустили на Евровидение, выбрала новую композицию для участия в конкурсе. Ее исполняет группы "Галасы ЗМеста".
Об этом со ссылкой на председателя государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Ивана Эйсмонта пишет "РИА Новости".
"Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в ЕВС", - сказал он.
Названию новой песни пока не оглашают, публике ее представят на следующей неделе.
Напомним, на Евровидении-2021 Беларусь представляет группа "Галасы ЗМеста", которая в своих песнях высмеивает сторонников оппозиции и противников Лукашенко.
Музыканты предложили для участия в конкурсе песню "Я научу тебя" с припевом: "Я научу тебя ходить по струночке, тыбудешь всем доволен, рад всему". Однако эту композицию на Евровидение не допустили, потому что текст песни в его нынешнем виде не соответствует неполитическому характеру мероприятия.