Беларусь, песню которой не допустили на Евровидение, выбрала новую композицию для участия в конкурсе. Ее исполняет группы "Галасы ЗМеста".

Об этом со ссылкой на председателя государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Ивана Эйсмонта пишет "РИА Новости".

"Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в ЕВС", - сказал он.

Названию новой песни пока не оглашают, публике ее представят на следующей неделе.

Напомним, на Евровидении-2021 Беларусь представляет группа "Галасы ЗМеста", которая в своих песнях высмеивает сторонников оппозиции и противников Лукашенко.

Музыканты предложили для участия в конкурсе песню "Я научу тебя" с припевом: "Я научу тебя ходить по струночке, тыбудешь всем доволен, рад всему". Однако эту композицию на Евровидение не допустили, потому что текст песни в его нынешнем виде не соответствует неполитическому характеру мероприятия.