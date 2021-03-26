В ночь на воскресенье, 28 марта, Украина перейдет на летнее время, поскольку Кабмин не принял нормативных документов об отмене этой нормы. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

"28 марта 2021 в 3 (три) часа по киевскому времени на территории Украины вводится летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед", - сообщили в министерстве.

В Украине переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13.05.1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часовая стрелка переводится на один час вперед, а в последнее воскресенье октября - в 4:00 на один час назад.

Напомним, что Верховная Рада пыталась отменить переход на летнее время, но депутатам не хватило голосов для утверждения соответствующего законопроекта во втором итоговом чтении. Но от этой идеи пока окончательно не отказались.

Также мы сообщали, что на последнем заседании Кабмина не стали поднимать вопрос отмены летнего времени.