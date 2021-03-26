В субботу, 27 марта, в Украину придет потепление. Однако уже на на следующий день снова похолодает, вместе с тем, в некоторых областях на выходных пройдут дожди. Существенное потепление ожидается уже в первый день апреля.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

В субботу в западных регионах потеплеет до +10...+16 градусов, в Донецкой, Луганской областях и в Днепре, а также в Запорожье будет немного свежее +7...+9 градусов.

В воскресенье из-за холодного атмосферного фронта в западных областях снова похолодает. Там днем столбики термометров покажут от +6 до +9 градусов, хотя на остальной территории еще будет теплая погода. Кроме того 28 марта пройдут дожди в западных, северных и центральных областях, а вечером - и в Одесской области. В восточных регионах будет без осадков.

"Температура воздуха, как весенний ветер - легкомысленно носится по градусной шкале", - добавила синоптик.

В понедельник-вторник (29 и 30 марта) свежая погода охватит большинство областей, однако, 31 марта - 1 апреля наконец "настоящее весеннее тепло вернется и воцарится".

В Киеве в субботу будет комфортная погода для прогулок - без осадков, температура воздуха прогреется до +12 градусов, а в воскресенье ожидается дождь и похолодание.

"В понедельник-вторник в Киеве снова посвежеет, однако уже со среды и в начале апреля потеплеет до +15 градусов. Еще немного - и весна взорвется зелеными листочками и нежными солнечными цветами", - подытожила синоптик.

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