Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США вызвала противоречивые мнения даже среди сторонников демократов и в либеральной прессе.

Если коротко - брифинг Байдена охарактеризовали как "разговор ни о чем", да еще и со шпаргалками, несмотря на которые 78-летний президент то и дело терял ход мысл, путался и сбивался.

Например, ошибся, сказав, что США занимают 85-е место в мире по качеству инфраструктуры. Хотя сегодня они находятся на 13-м месте по этому показателю. Байден также несколько раз неожиданно прерывал свою речь.

Президент США ни разу не вспомнил об Украине и России (из внешней политики говорил только о Китае, который Вашингтон видит ключевым конкурентом). Упор делал на внутренние дела (миграционной кризис, эпидемия) и конфронтации с республиканцами и пообещал пойти второй срок.

Проанализировали, какие главные выводы можно сделать из брифинга Байдена.

Шпаргалки президента

Главная претензия обозревателей - пресс-конференция выглядела отрепетированной. Байден дал слово лишь десяти журналистам из более-менее лояльных СМИ. В бумагах Байдена заметили фотографии "правильных" журналистов, кому можно давать слово, а также карточки-подсказки нужных ответов на их вопросы.

В то же время "инакомыслящие" СМИ, вроде Fox News, все 60 минут брифинга упорно игнорировались.

"Первая пресс-конференция для Джо Байдена была большим риском, так как в своих заявлениях он часто запинается и колеблется. Пресс-конференция была тщательно подготовленной, так как Белый дом знает слабые места своего президента. Некоторые американские журналисты сообщают, что Байдена тренировали перед пресс-конференцией, понимая, что внимание будет большим", - пишет немецкая Die Zeit.

"Он точно знал, какие вопросы ему зададут. Это не пресс-конференция, это пьеса, поставленная недобросовестными режиссёрами", - пишет американская блогер Кендейс Оуэнс.

Журналисты заметили у Байдена шпаргалку с ответами и список "правильных" журналистов. Источник фото: Твиттер

Не обошлось без традиционных оговорок.

Например, Байден сказал, что готов поддержать отмену процедуры "филибастера" (тактика препятствовать законопроектам меньшинством путём внесения огромного количества поправок), потому что она, дескать, сильно изменилась с того момента, как он сам использовал её в Сенате 120 лет назад.

Как и следовало ожидать, Белый дом не станет выводить все войска из Афганистана до первого мая 2021 года - по плану, согласованному Трампом ещё в прошлом году.

При этом талибы уже предупредили, что как только "дедлайн" будет нарушен, боевые действия возобновятся, и эта двадцатилетняя война продолжится.

Отчитался, что за 58 дней сделано 100 млн. прививок. И уже более 100 млн. человек получили чеки на 1400 долларов из нового пакета государственной помощи.

Также Байден пообещал обеспечить полную открытость в освещении пограничного кризиса, но не смог сказать, когда же журналистов начнут допускать в места содержания мигрантов (тем временем нелегалы бросились штурмовать границы США в надежде попасть под обещанную Байденом амнистию).

Девальвация доллара и битва с Китаем за первенство

На пресс-конференции Байден объявил о намерении провести "саммит демократий".

Технологически это означает ослабление ООН, в Совбезе которой Россия и Китай имеют право вето и активно им пользуются. А после саммитов страны-участники будут вводить санкции против лидеров "недемократических стран".

"Зато Байден порадовал всех обещанием подумать о выдвижении на выборы-2024. Через три года он будет вести кампанию, уже совсем не приходя в сознание. Впрочем, это для демократов и к лучшему: будучи в коме, Байден больше ничего не ляпнет и не окажется в центре новых скандалов", - пишет в своем "Телеграмме" американский политолог Малек Дудаков.

Другие полагают, что Байден смотрелся выигрышнее своего предшественника.

Хейс Браун, обозреватель NBC, говорит, что в отличие от Трампа Байден "не кусался".

"Он давал вдумчивые, содержательные ответы и старался быть нескучным. Он шутил о том, что был избран в Сенат более 120 лет назад. Он также в шутку сказал, что скучает по Трампу", - говорит нам Браун.

Американский политолог Питер Стоун рассказывает, что брифинг Байдена вызвал противоречивые мнения в США.

"Одни считают, что так и должен выступать настоящий президент и что им уже не стыдно за лидера США. Другие критикуют Байдена за популизм и запинки и уверены, что чем больше будет таких брифингов, тем больше политических очков будет у Трампа. При этом часть его тезисов спорна. Например, прогноз о росте ВВП до 6% скорее всего если и оправдается, то за счет девальвации доллара. По внешней политике - Байден говорил о Китае, потому что для США это сейчас проблема номер один", - говорит нам Стоун.

Уже сейчас Америка уступает КНР в инвестициях в науку и инфраструктуру. Эксперты говорят: в выступлении Байдена читалось опасение уступить китайцам первенство в мире, особенно если сблизятся Китай и Россия.

Некоторые уже прогнозируют США поэтапное возвращение к эпохе изоляционизма, который исповедовала страна до Первой мировой войны.

Курс на жесткое экономическое противостояние и конкуренцию с Китаем будет сказываться и на Украине.

"И речь не только о "Мотор-сичи". Это может оказать влияние на другие сферы взаимной торговли и сотрудничества с Китаем, который является главным торговым партнером Украины с 15 млрд товарооборота. Осложнение отношений между США и Китаем будет вести к осложнению отношений между Украиной и Китаем, поскольку Украина позиционирует себя как партнер США в Восточной Европе. В то же время Украине пытается пропетлять между капелек - с одной стороны, сделать то, что понравится американским партнерам, а с другой - дать знаки китайцам о том, что мы не нацелены на конфронтацию и хотим дальше покупать ваши товары, и "по-партизански" развивать отношения с Китаем", - говорит нам политолог Руслан Бортник.

"Большая стройка" по-американски

Но по сути, как считает часть экспертов, Байден сильно разочаровал своей пресс-конференцией из-за отсутствия новой идеи, яркого предложения или свежей мысли.

"У Байдена не было реальных новостей ни по одному из задаваемых вопросов", - написала Сьюзен Глассер, корреспондент New Yorker.

"Единственная новость - это то, что он подтвердил намерение идти на второй срок. Философия его правления примерно такая: тут оставим все как есть, там сделаем косметический ремонт – и будем надеяться, что все оно не развалится и само собой как-то устроится. Даже на самые острые и насущные вопросы (что делать с сенатским правилом филибастера, с миграционным кризисом, с законами об оружии и как быть со все более борзым Китаем), у Байдена ответ один: "ХЗ, что-нибудь придумаем". Мне кажется, тут сказывается его избыточный опыт работы в Сенате. Там для успеха надо было ни с кем не ругаться, оставаться в середине стаи с большинством, не делать резких движений и стараться пересидеть, переждать любую проблему. Но сейчас Байден - президент, ему надо принимать решения, иногда - непопулярные. И это, похоже, ему очень не нравится. Такое поведение было бы еще нормальным, если бы он возглавлял какую-нибудь Словению или Данию. Но от решений Вашингтона зависит судьба всего мира. И если этих решений нет, в мире начинается х@р знамо что. Я бы даже сказал, что он просто не знает, что делать дальше, а думать об этом ему неохота", - написал журналист-международник Иван Яковина на своей странице в Facebook.

В целом же, полагает в в экспертной среде, сложилось впечатление, что Байден ощущает хрупкость своего положения.

"Огромные риски внутренней дестабилизации, внутренний кризис в США не завершен. Это риски, связанные с тяжелыми неоднозначными выборами, с пандемией, с экономической ситуацией, с отказом от части политики Трампа - в отношении мигрантов. Это вопросы, которые остро стоят в США. Ситуация внутри страны нестабильна. Поэтому ключевые усилия администрация Байдена направляет на внутреннюю стабилизацию в Америке. Этому служили месседжи и об увеличении вакцинации до 200 млн, и о росте ВВП. Заявление о возможном втором сроке - это, вероятно, попытка убедить, что Байден силен как никогда - и политически, и физически. Мол, я не только один срок могу отработать, но даже два. Прослеживалось желание Байдена реинкарнировать американскую мечту, в значительной мере подорванную экономической ситуацией и грязными выборами", - говорит Руслан Бортник.