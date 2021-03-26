Украина оказалась в конце списка среди стран Европы по темпам вакцинации от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные агрегатора Our World In Data, который собирает и систематизирует информацию об использовании вакцин странами мира.

Согласно данным сайта, в Украине количество вакцинаций составляет 0,4 на 100 населения (т.е. только 4 человека из 1000 украинцев получили вакцину), тогда как в соседней России этот показатель в 18 раз выше, и достигает 7,26 на 100 человек.

Разница с нашим западным соседом - Польшей, еще выше. Там индекс доступа к вакцине составил 14,22 на 100 человек, что в 35 раз выше, чем в Украине

Самый высокий показатель у Великобритании. Там прививки получает почти каждый второй - количество вакцинаций на 100 человек достигает 46,79 случаев.

Кроме Британии, в первой пятерке - Сербия (32,94), Венгрия (24,83), Эстония (17,76), Исландия (17,55)

Украина замыкает тройку "аутсайдеров" по темпам вакцинации.

Среди европейских стран ниже показатель у Беларуси (там индекс составил 0,32), и у Северной Македонии (0,25).

Данные по распределению вакцин на 100 человек. Источник: Our World in data

Ранее "Страна" писала, что в Украине в три раза увеличили интервал между введением двух доз вакцины CoviShield. Однако это связали не с перебоями в поставках препарата, а с новыми данными о его эффективности.

Согласно сообщению Минздрава, все 500 тысяч доз вакцины Covishield, которые поступили в Украину в рамках первой поставки, будут использованы только для первой прививки.

По данным Министра здравоохранения, украинцев ждет достаточно сложный период третьей волны Covid-19, поскольку по всей территории страны обнаружен более быстро распространяющийся "британский" штамм коронавируса, который характеризуется более тяжелым течением болезни.