Сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и фигуранта скандала с "Укроборонпромом" Олега Гладковского Игорь был замечен на автомобиле с дипломатическими номерами консульства Сейшельских островов.

Игорь Гладковский ездит с водителем на автомобиле с номерами DP 350 001. Буквы "DP" означают сотрудников посольства или представительства, кроме технического персонала, а цифры 350 говорят о том, что авто принадлежит почетному консульству Республики Сейшельские Острова. 001 - это код государства, которому принадлежит дипломатическое представительство.

В Киеве консульство находится на улице Новоконстантиновской, 1. Согласно сайту МИД Украины, Игорь Олегович Гладковский является почетным консулом в Киеве Республики Сейшельские Острова. Отметим, что до него эту должность занимал сам Олег Гладковский.

То есть Гладковский-старший по сути передал своему сыну должность почетного консула Сейшельских островов в Украине и теперь он свободно пользуется дипломатической неприкосновенностью и может иметь дипломатический паспорт и дипломатический номер на автомобиле.

К слову, автомобиль, на котором ездит Гладковский-младший, также непростой. Это Genesis G90 - автомобиль люкс-класса, разработанный компанией Hyundai. Цены на машину стартуют от 61 тыс. долларов или 1,7 млн гривен. При этом Игорь Гладковский также является руководителем компании "Хюндай Моторс Украина".

Напомним, в декабре 2020 года в Национальном антикоррупционном бюро сообщили о вручении подозрения Игорю Гладковскому. Его подозревают в получении 950 тысяч гривен неправомерной выгоды лицу, оказавшему влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании "Укрспецэкспорт".

Позже НАБУ направило в суд дело Гладковского-младшего о хищении почти миллиона на госзаказе.