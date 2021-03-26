АО "Укрзализныця" продлила приостановку движение поездов в Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях, которые попали в "красную" зону" карантина. Ограничения действуют до 6 апреля включительно.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ на своей странице в Facebook.

В "красной" Николаевской области до 1 апреля поезда останавливаться не будут, но ситуация может измениться в связи с динамикой заболеваемости в регионе.

Во Львовской области, которая сейчас также в "красной" зоне, высадка и посадка пассажиров не ограничены как минимум по 30 марта включительно.

В "красных" Киеве и Киевской области, а также Сумской и Одесской областях ограничений высадки-посадки нет.

Напомним, с 10 марта "Укрзализныця" изменила график курсирования и приостановила движение поездов в Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" планирует выдавать одноразовую постель пассажирам в поездах.