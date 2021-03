Представитель компании-собственника контейнеровоза Ever Given, который сел на мель и заблокировал навигацию в Суэцком канале, назвал сроки урегулирования вызвавшего коллапс инцидента, передает агентство Киодо.

По его данным, контейнеровоз снимут с мели уже на выходных.

"Мы рассчитываем, что судно смогут освободить ночью субботы по японскому времени", - сообщил во время пресс-конференции представитель японской компании Shoei Kisen Kaisha Ltd, которой принадлежит Ever Given.

Напомним, контейнеровоз Ever Given водоизмещением 200 тысяч тонн под флагом Панамы 23 марта сел на мель в Африке, полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала. До сих пор судно стоит поперек канала, заблокировав движение в обоих направлениях. Попытки повернуть его или сдвинуть с места пока безуспешны.

Также мы сообщали, что в Украине прогнозируют рост тарифов на перевозки из-за блокирования навигации в Суэцком канале.