Бывший народный депутат Украины Семен Семенченко, которого обвиняют в создании ЧВК, заявил, что ему еще не вручили подозрение. 26 марта он отправился в СБУ, чтобы получить его и дать пояснения по делу.

Об этом Семенченко написал в Facebook.

"Информация о том, что меня арестовали и предъявили подозрение не соответствует действительности", - написал Семен Семенченко.

Также он заявил, что едет в СБУ для получения подозрения и дачи пояснений.

"Не собираюсь заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия. Сейчас еду в СБУ на Аскольдов (Аскольдов переулок в Киеве – Ред.), чтобы получить подозрение и дать пояснения", - заявил Семенченко

О месте и времени судебного заседания по избранию ему меры пресечения экс-нардеп пообещал сообщить дополнительно. Также он опроверг какие-либо обвинения в свой адрес.

"С удивлением узнал, что… я был объявлен СБУ самым страшным террористом… Я всегда действовал в интересах Украины, я отбрасываю все обвинения СБУ", - написал Семенченко.

Напомним, 24 марта в СБУ заявили, что разоблачили и прекратили деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования - частной военной компании. Она готовилась к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. Ее организовали бывший народный депутат Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко. Также в спецслужбе заявили, что им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины.

Также мы писали, что трех фигурантов по делу Семенченко отправили под круглосуточный домашний арест.

"Страна" подробно разбиралась, в чем подозревают Семена Семенченко и агента НАБУ Шевченко, который раньше работал его водителем.