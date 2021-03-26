Офис генерального прокурора Украины объявил подозрение контр-адмиралу заместителю командующего Черноморского флота военно-морского флота Вооруженных сил РФ. Он подозревается в подстрекательстве украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба ОГПУ.

Прокуратура подозревает российского военного в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Как выяснило следствие, с 20 по 25 марта 2014 года во время активной фазы оккупации Крыма российский военный подстрекал украинских бойцов к совершению государственной измены.

Он предлагал им перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта, поднять им зарплаты и помочь с карьерой. В случае отказа он угрожал насилием со стороны российских военных.

Также заместитель командующего флота проводил "допросы" захваченных украинских офицеров, которых удерживали на гауптвахте ЧФ РФ, подстрекая их к государственной измене.

Отметим, что имя контр-адмирала не называется, однако, согласно открытым данным, с 2019 года должность зама командующего Черноморского флота ВМС РФ занимает Игорь Смоляк.

Напомним, ранее мы писали, что в СБУ расследуют причастность организации Медведчука к аннексии Крыма. В ОПЗЖ назвали это давлением.

Ранее президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма.